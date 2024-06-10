Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2024 18:40
Cte Müdür tayinleri açıklandı

Sıra bize gelsin artık


sınanksknn
Aday Memur
10 Haziran 2024 18:43
bizimkiler niye açıklanmadı ya

themesqul
Aday Memur
10 Haziran 2024 18:44
bizide yarın açıklarlar o zaman
Toplam 2 mesaj

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