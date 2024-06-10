Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


10 Haziran 2024 19:05
hizmetli personel başka işlerde çalıştırılır mı?

merhabalar, üniversitede hizmetli personelim. asıl görevim temizlik yapmak. üniversitede taşıma işleride oluyor ve bu taşıma işlerini işçi personeller yapıyordu. bugün rektör yardımcısının yazısıyla hizmetli personel ve 4b li sözleşeli destek personelleri taşımaya çağrıldı. sorum şu bir hizmetli personelinin taşıma işi yaptırılması doğru mu? kanuna aykırı değil midir? sağlık problerim var bunun için heyet raporu alsam işe yarar mı?

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