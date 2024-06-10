Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 19:33
Hastane sevkinde Yolluk ödemesi için okuldan olur yazısı almak

Değerli arkadaşlar, ilçedeki bir hastaneden ildeki bir hastaneye sevk yaptıran bir öğretmenin kendisine maliye tarafından yolluk ve gündelik ödemelerin yatırılabilmesi için hastaneden alıp imzalatacağı sevk kağıdına ek olarak çalıştığı okulun harcama yetkilisinin düzenleyeceği olur belgesinın olması gerektiğini öğrendim. Okula nasıl bir dilekçe yazmalıyım. Bu konuda bilgisi olan ya da sevk yaptırıp bu usulle tarafına yolluk ödemesi gerçeklesen arkadaşlar yardımcı olabilirlerse şimdiden teşekkür ederim.

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