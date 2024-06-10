Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2024 19:43
Aile Birliği Mazeret Tayini
Selam arkadaşlar Sağlık Bakanlığı 2024/2 Aile Birliği mazeretine bağlı yer değişikliği ne zaman ilan ediliyor bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim. iyi çalışmalar.

Çok Yazılan Konular

gebelik mesai2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerİstanbul hastaneleriiller arası tayin İller arası başvurular 24 Haziran!2024 Haziran İller arasıEş durumu tayiniTeşvikAlt bölge redİlçe sağlık m.

Sözlük

kuş sesi 2 Bugün olanlar 1 Tutankhamun 1 malta eriği 1 ayrık otu 1 amazonlar 1 ölüm ilanı 2 Yaz ayını yaşarken kış ayına hazırlıklar 2 kanal listesi 1 gereksiz insan 2

Son Haberler

DMM, 'bir sürücüyle jandarma arasında tartışma' iddiasını yalanladıOtomobil yol kenarında meyve satan esnafa çarptı: 1 ölü, 2 yaralı'İstanbul'daki huzurevinde şiddet' haberine ilişkin açıklamaMEB, sözlüye çağırılan adaylara ait taban puanları açıkladıÖlüm bankta yakaladı, geriye gözlük ve cüzdanı kaldı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?