Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 20:23
2024 il içi ilişik kesme

2024 il içi tayini çıkanlar için klavuzda ilişik kesme tarihi 14 Haziran itibariyle diyor.14 ünde ilişik kesme durumunda maaş ve ekders konularında problem olur mu? Bir sorun yaşar yaşar mıyım? Semineri de eski okulumda alıp 28 inde ilişik kesmek daha mı mantıklı olur? Koşturmaca olsun istemiyorum bu konuda hangisi hangisi mantıklı? Teşekkürler.


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
10 Haziran 2024 21:29
tayinim çıkarsa ben de uğraşmamak için seminerimi aldıktan evimi toplayıp yola çıkmaya hazır olunca ilişiğimi kesmeyi düşünüyorum..temmuzda yani.. bakalım yarın hepimizin gönlünden geçen yerler olur İnşAllah..
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