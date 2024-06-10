Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2024 20:24
MEB HEMŞİRELİK

Sağlık bakanlığında hemşire olarak çalışıyorum. Meb hemşire ataması seneye yapsa tekrar atanabilir miyim? istifa sonrası tekrar 6 ay bekler miyim?


ckmk05
Aday Memur
10 Haziran 2024 20:39

4-A kadrolu çalışıyorsan atanır ve hemen işe başlarsın.

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