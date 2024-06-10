Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


10 Haziran 2024 20:33
EĞİTİM İÇİN İDARİ İZİN VERİLMEMESİ

Çalıştığım üniversitede mühendislik okuyorum. Bugün gelen yazıda öğretim görenlere mesai saatlerinde idari izin verilmeyeceği yazıyor. Bu konuda yapabileceğim bir şey var mı acaba? Başka kurumlardan rahatça gelip derslere girenler varken ben kendi çalıştığım üniversitede derslere giremeyeceğim.

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