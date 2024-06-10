Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Haziran 2024 20:52
Operasyon tazminatı

Terörle mücadele operasyonu tazminatı için cumhurbaşkanı kararı, ödemeler aksamasın diye boş hali ile yayınlanmıştı. Yeni hali yayınladı mı? Maliyeciler cevap verebilir mi?

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