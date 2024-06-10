kültür ve turizm bakanlığı tebligat

arkadaşlar merhaba 1629 personel alımında Ankara'ya atandım temizlik personeli olarak henüz olumlu olumsuz gelen bir tebligat olmadı bu pozisyonda tebligat gelen oldu mu acaba?

arkadaşlar merhaba 1629 personel alımında Ankara'ya atandım temizlik personeli olarak henüz olumlu olumsuz gelen bir tebligat olmadı bu pozisyonda tebligat gelen oldu mu acaba?