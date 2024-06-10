Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Haziran 2024 21:07
kültür ve turizm bakanlığı tebligat
arkadaşlar merhaba 1629 personel alımında Ankara'ya atandım temizlik personeli olarak henüz olumlu olumsuz gelen bir tebligat olmadı bu pozisyonda tebligat gelen oldu mu acaba?

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