Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2024 21:17
Haziran Tayini

Merhaba. Down sendromlu kardeşim üzerinden sağlık mazereti tayini istemiştim raporu devlet hastanesinden alındığı için komisyona hiç girmeden yazı gönderdiler rapor eğitim ve araştırma hastanesinden alınması gerekiyormuş. İptal edilmesi için dilekçede yazdım. 4 yılım dolmuş haziran iller arası tayin döneminde tercih verecem, acaba bu sağlık mazereti tayin dilekçesi verdiğim için bir problem çıkar mı? Yardımcı olursanız sevinirim..

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