Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 21:21
Motorlu Araçlar Teknolojisinden tercih yapacak arkadaşlar

Arkadaşlar. Motorlu araçlar teknolojisi bölümünden tercih yapacaklara ulaşmaya çalışıyoruz. Whatsap grubumuz var. Ne kadar çok kişi olursak o kadar net şekilde istediğimiz tercihe gitme şansımız artar. Buradan bana ulaşırsanız eğer whatsap grubuna sizide alalım

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