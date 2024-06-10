Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 21:57
Mazeret tayini hakkında

Merhabalar arkadaşlar. Ben istanbulda öğretmenim ve 3 yılı bitireceğim burada, sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenlerdenim. Eşim ise denizlide üniversitede memur. Ağustosta eş tayini isteyeceğim ama olmama ihtimali var mıdır, en kötü ihtimaller nedir, gerçekten çok bilgim yok. Lütfen iyi bilen arkadaşlarım bana olası durumları yazabilir mi, teşekkürler&nbsp;


isaönder
Şef
10 Haziran 2024 22:02

Geçmiş yıllara göre tercihlerinize yerleşemeseniz dahi il emri ile gidersiniz.Ama il emri verilip verilmeyeceğini şimdiden tahmin etmek zor.


isaönder
Şef
10 Haziran 2024 22:03

İl emri verilmez de tayininiz de çıkmazsa ücretsiz izin seçeneğiniz olur.

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