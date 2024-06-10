bulunduğum ilde fen lisesi velisi olarak okulun meslek lisesine taşınması nedeniyle bir WhatsApp grubu kurdum ancak sonrasında gelen üyeler çirkin sözler sarfetmeye başladı, ben de grup yoneticiliginden ayrıldım ve grubu yöneticiler mesaj yazabilire çevirdim,hakkimda soruşturma açılabilir mi acaba çok tedirginim

bulunduğum ilde fen lisesi velisi olarak okulun meslek lisesine taşınması nedeniyle bir WhatsApp grubu kurdum ancak sonrasında gelen üyeler çirkin sözler sarfetmeye başladı, ben de grup yoneticiliginden ayrıldım ve grubu yöneticiler mesaj yazabilire çevirdim,hakkimda soruşturma açılabilir mi acaba çok tedirginim