Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 23:13
WhatsApp grubu
bulunduğum ilde fen lisesi velisi olarak okulun meslek lisesine taşınması nedeniyle bir WhatsApp grubu kurdum ancak sonrasında gelen üyeler çirkin sözler sarfetmeye başladı, ben de grup yoneticiliginden ayrıldım ve grubu yöneticiler mesaj yazabilire çevirdim,hakkimda soruşturma açılabilir mi acaba çok tedirginim

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