Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 00:03
Askerlik İçin Sözleşme Feshi

İyi günler bir sorum olacaktı

Yaklaşık 2 hafta önce aile bakanlığına 4/B Sözleşmeli Öğretmen Olarak göreve başladım

MEB de 4/B Sözleşmeli öğretmen olarak atamam gelirse geçiş yapma imkanım nedir

Birde bu süreç içinde bedelli askerliğe gideceğimden dolayı sözleşmemin feshi yapılacak, askerlik için sözleşme fesih edildiğinde meb de sorun olmadan göreve başlayabilir miyim

cevap verebilirseniz çok teşekkür ederim

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