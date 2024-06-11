Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 00:16
Adaylık süreci kaldirilmasi

Form 12 tamamlandi olarak gozukuyor benim danısmanımın imzasi mudurun muhru var ama mudur adayligini uzatacagim vs diyor sinifta ogrencilerin durumuyla alakali ama ilk senem ve ilkokul ogretmeniyim bu sebepten dolayi adaylik uzamasi gibi bir durum var midir form 12 tamamlandi gozukuyor cunku

Çok Yazılan Konular

OMK da düzeltilmesi gerekenler40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaİl dışı 11 hazirandan önce açıklanırmı?Tyt de barkot kitapçığını yanlış poşete koydum.Mahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Yıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Salon başkanının yaptığı hataDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınGözetmensiz ösym sınavı İptal dilekçesini geri çekme

Sözlük

yeşil şapkalı masa lambası 1 Tramer 1 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1 Eskişehir 2 ölüm ilanı 2 gereksiz insan 1 ayrık otu 1 değirmen 1 2024 yks sınavı 1 2024 fransa açıkk tenis turnuvası 5

Son Haberler

Belediye Başkanlarının HİTAP girişi yapılmalı mı?11 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıklarıKardeşliğe Vesile Kurban!Bayrama Özel Oranlarla 75.000TL Kredi!Cevdet Yılmaz: Enflasyon yıl sonunda yüzde 38 seviyelerine düşecek

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?