Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 01:54
Uyuma Öğretmen! Mesleğine Sahip Çık

Yeni ÖMK ile mesleğin ne konuma geleceğini tahmin edemiyor musunuz? Sendikalar ne işe yarar. 1 tane bile öğretmen için iyi bir maddesi olmayan bu ÖMK meclisten geçecek az kaldı. Öğrencilerin zorbalığı yanında başka ne zorbalıklarla muhatap olacaksın farkında değil misiniz.

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