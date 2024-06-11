Mülakat İkinci öncelik konusu

Acil hocam çok önemli benim için cevaplarsaniz sevinirim
Hocam şuan sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı. Mülakat sınav giriş belgemde kpss puanım yazıyor ve ikinci öncelikli olduğum yazıyor. Ancak şöyle bir durum var sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yaparken formasyon belgem yoktu ancak şuan formasyon belgem yeni çıktı mülakata gittiğimde yinede ikinci öncelikli mi sayılacağım yeni çıkan formasyon belgemi sayacaklar mı ? belgemi nasıl kullanabilirim öğretmen atama esaslarında sadece pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlamak yazıyor. Sadece sözleşmeli öğretmenliğe başvuru tarihinde belgem olmadığı için atama zamanında cebimde olan belgeyi saymayacaklar mı nasıl olacak lütfen yardımcı olursanız sevinirim
Acil hocam çok önemli benim için cevaplarsaniz sevinirim
Hocam şuan sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri açıklandı. Mülakat sınav giriş belgemde kpss puanım yazıyor ve ikinci öncelikli olduğum yazıyor. Ancak şöyle bir durum var sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yaparken formasyon belgem yoktu ancak şuan formasyon belgem yeni çıktı mülakata gittiğimde yinede ikinci öncelikli mi sayılacağım yeni çıkan formasyon belgemi sayacaklar mı ? belgemi nasıl kullanabilirim öğretmen atama esaslarında sadece pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlamak yazıyor. Sadece sözleşmeli öğretmenliğe başvuru tarihinde belgem olmadığı için atama zamanında cebimde olan belgeyi saymayacaklar mı nasıl olacak lütfen yardımcı olursanız sevinirim