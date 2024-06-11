KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 07:13
Gelecek sene de onlisanstan pomem alimi yapmayacaklar mi?

Bu konu hakkinda bilgisi ya da fikri olan var mi?

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