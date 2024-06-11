KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 07:13
Önlisans mezunlarından alım yapılmayacak mı?

Bu konu hakkinda bilgisi ya da fikri olan var mi?


zaMqi
Aday Memur
11 Haziran 2024 19:54

Olur neden olmasın ? Bu sene tek KPSS üzerinden 3 kez alım olmasın diye yapılmadı.

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