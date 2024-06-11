Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 09:07
İl dışı yer değiştirme sonuçları

Açıklandı demek isterdim ama hala açıklanamadı ne zaman açıklanacak?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
11 Haziran 2024 10:10

Dün açıklanacak.


Alex10alec
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 10:17

Ona dünan açıklanacak denilir

Evlenmek Gerek, 21 dk. önce

Dün açıklanacak.

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