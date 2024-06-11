Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Haziran 2024 10:11
alt bölge tayini hk

dilekçelerin ekip portal sistemine yüklendiğini, işlemlerin oradan yapıldığını söyledi özlük birimi ancak takip edebileceğim bi yer yok ekip portal sisteminde. nereden takip edebiliriz bilen var mı? önceki dilekçenin red geldiğini iki hafta sonra il sağlıktan öğrenebildim aynısı olsun istemiyorum

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