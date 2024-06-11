Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 10:41
İl dışı açıklandı

Burdan bakabilirsiniz

https://personel.meb.gov.tr/www/2024-yili-ogretmenlerin-iller-arasi-istege-bagli-yer-degistirme-sonuclari/icerik/1543


majesteleri7
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 10:44

Efsaneyi her yıl olduğu gibi yine dinleyelim

Ankaralı Turgut? Nah çıktı


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
11 Haziran 2024 10:48
sonuçlara nerden bakıyoruz başvuru yaptığım yere girdim sonuç yazmıyor

Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 10:50

Hocam link paylaştım ya oradan bakıyorsunuz ama yoğunluk var şu an

aa.gülçiçek1100, 11 saat önce
sonuçlara nerden bakıyoruz başvuru yaptığım yere girdim sonuç yazmıyor

merofen
Memur
11 Haziran 2024 11:34
servis hatası diyor öğrenen var mı

güloz06
Aday Memur
11 Haziran 2024 11:38

yok şimdi de öğrenemiyoruz


timuryasin26
Aday Memur
11 Haziran 2024 14:10

Bize mesaj geldi. Tercihlerinize atanamadiniz:(


ziro.10
Aday Memur
11 Haziran 2024 14:20

Samsun il dışı puanlarına ulaşan var mı?

Toplam 7 mesaj

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