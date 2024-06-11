Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Haziran 2024 10:57
Belediye Sözleşme Yenilememe

Merhabalar güvenlik soruşturmam 28 kasımdan önce gelmişti fakat çalıştığım kurum yaklaşık 1 ay bekletti ve memur kadrosuna atanamadım şuan 3+1 e tabiiyim Belediye Başkanı değişti ve sözleşmenin yıl sonunda yenilenmeyeceğini hazırlıklı olmamız söylendi eğitmen kadrosundayım sözleşme yenilenmezse tasarruf tedbiirlerinden dolayı işe iadem olmayabilir mi

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