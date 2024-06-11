Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 11:00
Mebbis'e giriş e-ajanda

Mebbis'e girişte e-ajanda onayını aklına getirenlere ve onaylayıp uygulamaya koyanlara bu aralar baya dua ediliyor.

eğitim güvenliği nasıl çağ atladı bilemezsiniz.


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
11 Haziran 2024 11:54
ben giremiyorum

cemil1905
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 12:04

E ajandaya kod geliyor gelen kodu yazıyoruz kabul etmiyor. Muhteşem bir sistem gerçekten


Dalaras
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 12:14

Ayni sorun bende de var. Cozumunu bilen var mi?


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
11 Haziran 2024 12:14
sisteme giremedim ama tayin msjı geliyor telefona.

Dalaras
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 12:16

Geldi mi sizin?

aa.gülçiçek1100, 19 dk. önce
sisteme giremedim ama tayin msjı geliyor telefona.
Toplam 5 mesaj

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