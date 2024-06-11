Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Haziran 2024 11:29
hatay gençlik ve spor il müdürlüğü
hatay gençlik Spor il müdürlüğü telefonuna ulaşılamıyor. başka nereden iletişime geçebiliriz bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Atamam yapılmadı .Aile Bakanlığı Çocuk Evleri Sitesinde Öğretmen Olarak AtanmakTarım bakanlığı koruyucu giyimikamete göre görevlendirme 657 dövme yaptırabilir mi ?Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.Kültür ve turizm bakanlığı 1629 alımında tebligatı gelen oldu mu ?

Sözlük

kanal listesi 1 hipnoz 1 şu an çalan şarkı 1 yanmak 1 yaşlandığını anladığın anlar 1 2024 fransa açıkk tenis turnuvası 5 Eskişehir 1 Tutankhamun 1 Yaz ayını yaşarken kış ayına hazırlıklar 1 değirmen 1

Son Haberler

200 bin liraya satıldı! 'Zor kesilecek, bizi biraz yoracak'İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısıHamas: BM'nin ateşkes teklifini kabul ediyoruzSinop'ta feci kaza: 2'si doktor 4 ölüEn çok harcama konut ve kira için yapıldı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?