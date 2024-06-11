Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 12:14
Doğulu personel şarkta kalma süresi
Merhabalar, şarkta kalmak istiyoruz. Doğal olarak memleketimize yakın olduğu için. İkinci şark görev süresinin kısaltılması isteğe bağlı olsaydı keşke.

tsubasa17
Aday Memur
11 Haziran 2024 12:20
Bizde memlekete yakın olduğu için batıda kalmak istiyoruz ama o işler öyle olmuyor işte
Toplam 1 mesaj

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