Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 12:14
Memleketi şark olanların şarkta kalma süresi

Merhabalar, şarkta kalmak istiyoruz. Doğal olarak memleketimize yakın olduğu için. İkinci şark görev süresinin kısaltılması isteğe bağlı olsaydı keşke.


tsubasa17
Aday Memur
11 Haziran 2024 12:20
Bizde memlekete yakın olduğu için batıda kalmak istiyoruz ama o işler öyle olmuyor işte

allahvrgamyk
Memur
11 Haziran 2024 12:37

Seninle aynımı şartlar adam derdini söylemiş boş yapmışsın. Doğudan sonra batıda 12-15 yil kalıyorsun hatta 20 yıl kalan var ama kimseyi doğuda o kadar tutmuyorlar tutsalar şark gönüllü personeli çoğalacak belki şark teke düşecek hemen dinlemeden anlamadan laf olsun diye konuşmayın

tsubasa17, 9 saat önce
Bizde memlekete yakın olduğu için batıda kalmak istiyoruz ama o işler öyle olmuyor işte

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 12:40
mesleğe girerken memleketine yatın calısacağının garantisini aldın ise ve şimdi bırakmıyorlarsa haklısın önceden tek sark vardı birde yani her batıda çalışan memleketine yakın calıstığını kem söyledi size

allahvrgamyk
Memur
11 Haziran 2024 12:53

Aynı çözüm bulmayan alakasız akıl fikir veren amir müdür ağzıyla konuşmaya devam. Seninde bir gün sıkıntın olur sanada aynısını yapar meslektaşın sonra şikayet edersin. Cevaplara bak sanki elinde mühür kendisi onaylıyor talepleri

iyilikiyidir01, 9 saat önce
mesleğe girerken memleketine yatın calısacağının garantisini aldın ise ve şimdi bırakmıyorlarsa haklısın önceden tek sark vardı birde yani her batıda çalışan memleketine yakın calıstığını kem söyledi size

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 12:57
yav he he he doğuda adamın şarkı çıkmış 4 yıldır durduruyor batıdan doğuya tayini cıkmış bu kadar durdurabilen kaç kişi gördün adam kazık cıkmış adam van lı van da çalısıyır müdürün cıktığı lojman vermişler:)şans diyor çocuk kandırıyor boş beyaz konuşmayın ya bırakın artık ya bu işleri gerçek neyse konuşmaya korkmayın
allahvrgamyk, 9 saat önce

Aynı çözüm bulmayan alakasız akıl fikir veren amir müdür ağzıyla konuşmaya devam. Seninde bir gün sıkıntın olur sanada aynısını yapar meslektaşın sonra şikayet edersin. Cevaplara bak sanki elinde mühür kendisi onaylıyor talepleri


allahvrgamyk
Memur
11 Haziran 2024 13:02

Batida yokmu anlattığın gibisinden daha kötüleri var. Burda konu farklı isteyen kalsa şark bolgesinde belki üç beş meslektaşın daha fazla ipkasi onaylanacak belki şark düşecek ama NATO kafa mermer sen forum edebiyatına devam


Brse
Aday Memur
11 Haziran 2024 14:56

Sarkta isteyen istediği kadar kalsın. Batı daki de kalsin.herkes mutlu olsun


Turkteamleon
Aday Memur
11 Haziran 2024 15:56

Çift şarkı tamamladıysan kimse batıya zorla göndermiyor, 9 yıldır Vandan gitmeyen çok adam var


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
11 Haziran 2024 15:59
herkes bekçi olsun istediği yerden emekli olsun:)
Brse, 7 saat önce

Sarkta isteyen istediği kadar kalsın. Batı daki de kalsin.herkes mutlu olsun


Brse
Aday Memur
11 Haziran 2024 17:52

Bekçi deyip geçme devrem adamların şartları bizden daha iyi

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