Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 12:15
güvenlik soruşturması acil
bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası kaymakamlık mülakatında bir sorun çıkarır mı. bilen varsa yazar mı rica etsem

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