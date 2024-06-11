güvenlik soruşturması acil

bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası kaymakamlık mülakatında bir sorun çıkarır mı. bilen varsa yazar mı rica etsem

bundan beş yıl önce internetten bir eskortun numarasını buldum yerine gittim polisler çıkışta tuttu ifademi alıp kabahatler kanununa göre idari para cezası yazdılar bu idari para cezası kaymakamlık mülakatında bir sorun çıkarır mı. bilen varsa yazar mı rica etsem