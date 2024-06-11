Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Haziran 2024 12:16
Es durumu tayininde Red gelmedi kabul oldu

Esim uzman cavus ben hemsireyim esimin gorev yeri belli olur olmaz dilekçe ile tayin istedim olmaz dediler atandigi yerden gorev belgesi lazim dediler ama cevap olumlu tayinim cikti Red gelmedi benim gibi bekleyenler için yazmak istedim

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