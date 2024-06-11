norm fazlası atamaları ne zaman olur?

Diğer atamalar bu sene erkene çekildi norm fazlası atamaları da ekim kasım yerine ağustos eylül gibi olur diye düşünüyorum

Diğer atamalar bu sene erkene çekildi norm fazlası atamaları da ekim kasım yerine ağustos eylül gibi olur diye düşünüyorum