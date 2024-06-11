Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 13:19
İl Dışı Seminer Hakkında

veri.meb.gov.tr'den seminer yapmak istediğimiz il ve ilçeyi seçtik. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Sonucu, nerede ve hangi okulda seminer yapacağımızı nasıl öğreneceğiz?


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
11 Haziran 2024 13:32
önemli olan ili seşmekti. okulu istediğimizde seminer yapıp belgesini kendi okulumuza vercez diye biliyorum. bence okulu bize bırakırlar.

Hocass
Aday Memur
11 Haziran 2024 13:46

Hocam yazdığınız ilçeyi arayın soyluyorlar okulunuzu.bazi iller kendi sayfalarindaki duyurular bölümünden bazıları mebbisten açıklayacakmis.4 arkadaş arayıp okullarımızı öğrendik.seminee sonrası puantaj verilecek onu okulunuza watsuptan atarsınız ekders icin

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