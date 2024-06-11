Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 14:27
Mezuniyet töreni

Mezuniyet törenine katılmak şart mı? Sabah derse gideceğim akşam zümre toplantısına katılacağım. Toplanti sonrası mezuniyet töreni için şart koşuldu. Herhangi bir görevim yok törende. Ayrıca görev yerim 80 km. 2 kere gitmek pek mantikli gelmiyor. Bir cezası var mıdır?


ziya64
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 14:37
Hiçbir şey olmaz. Bana zorla dayatsalar, gitmek istesem bile gitmem.
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