KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Haziran 2024 14:46
MSB MSÜ Personel/Sivil Memur Alımı

Mart ayında mülakata girdiğimiz MSB MSÜ Personel/Sivil Memur Alımı sonuçlarını beklemekteyiz.

Aklımıza takılan bazı sorular şunlardır.

1)Arşiv araştırması mülakata giren herkesemi yapılıyor. Bazı arkadaşlar ikametgah ve aranak bilgi alındığını söylemişler bu işin astı astarı nedir bilen birisi varsa yazarsa bu konuda bilgi sahibi olalım.

2)Asil yedek listeleri belli olduktan ne kadar süre sonra başlama yapılır?

3) Sağlık raporunda nelere bakılıyor ?

Bİlgili forumdaşlara şimdiden teşekkürler.

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