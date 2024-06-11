Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Haziran 2024 15:02
Teknik hiz kadrosu- Genel idare hiz vekaleten gecebilirmi?
kadro unvani PROGRAMACI olan bir memur, bis olan Zabita kadrosuna vekaleten atanabilirmi?

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