Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 15:07
Engel durumundan dolayı mazeret

Merhabalar.

Benim annem 12 yıllık Alzheimer hastası. %92 engel raporu var. Tam bağımlı birey. Babam 65 yaşında ve ben tek çocuğum. Babam artık anneme bakamadığı için tayin almak istiyorum. Anneme mekan değişikliği çok kötü geliyor. Evinden ayırmam mümkün değil. Ama maalesef bizim branşımızda çok okul açılmayan, açılsa bile çok yüksek puanlarla gidilen bir ilde, Antalya?da yaşıyorlar.

3 yıllık İngilizce öğretmeniyim. Eşim (o da 5 yıllık İngilizcesi öğretmeni)le birlikte Antalya?ya mazeret tayini almak istiyoruz.

Puanlardan dolayı tercihlerime yerleşemezsem il emri, bu yıl çıkarsa, engel mazeretinde de geçerli oluyor mu?

Bir de eşim, ben yerleşirsem sonrasında mı eş durumu alabilir? (Kılavuzda ?eşim de benimle gelecek? ibaresiyle ilgili bir şeyler okudum, ama emin olmak istiyorum.)

Aranızda böyle bir mazeret ile tayin alanlar varsa, bana süreç ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Şimdiden, okuyanlarınıza, cevap veren vermeyenlerinize, vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim &#128591;&#127995;

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