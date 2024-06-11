Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Haziran 2024 15:10
CTE Tayin

Cte, tayinleri ne zaman açıklayacak müdürlerin tayinleri erken açıklandı öğretmen polis asker hepsinin açıklandı neden bizimki sona bırakılıyor


cemil1905
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 15:18

Cte nin böyle her işi yavaş bütün kurumlar bütün memurların tayinleri açıklandı bi tek biz kaldık


psk-ug
Aday Memur
11 Haziran 2024 15:19

son hafta aşırı gergin geçiyor...... umarım bugün açıklanır. stresten zona dökmeme .. şu kadar kaldı.


KronikFarenjit
Aday Memur
11 Haziran 2024 15:44

Benim sıkıntı ettiğim kiralık daire fiyatları. Mayıs 15 gibi 15k'ya kiralık daireler vardı. Bitmiş.

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