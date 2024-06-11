Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Haziran 2024 16:05
İzin hakkı kazanma

Şu anda 4a kadrolu memurum ve 9 aydır görev yapıyorum. Bir aylık askerlik yapacağım yapacağım askerlik süresi hizmet süreme eklenir mi ? ve evlilik iznini ne zaman kullanabilirim 1 yılın dolması mı gerekir ?

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