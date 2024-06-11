Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 16:14
ilçe emrindeki öğretmenin semineri
Sevgili hocalarım görevlendirme olarak öğretmenlik yapıyorum ancak kadrom ilçe milli eğitim müdürlüğünde. Kadro anlamında okulum olmadığından dolayı seminer çalışmalarına katılmayacak mıyım? Yoksa görevlendirme olduğum okulumda mı seminere katılacağım?

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