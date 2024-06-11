Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Haziran 2024 17:00
Sanayi Bakanlığı Makine Mühendisi Çalışma şartları

Arkadaşlar şu anda çalıştığım kurumdan Sanayi Bakanlığına geçiş aşamasındayım. Makine Mühendisiyim. Acaba Bakanlıkta Makine mühendisi ne gibi işlerde çalışıyor? Görevde yükselme sınavları açılıyor mu? Çalışma şartları, amirlerin davranışları ve çalışma ortamı nasıl? iş Yoğunluğu ve stres var mı? Yıllık izin yada çocukların hastalıkları durumunda saatlik izin almamız durumunda sıkıntı yaratıyorlar mı?

cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

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