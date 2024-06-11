Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Haziran 2024 17:02
2024 ilk defa ve yeniden atama arşiv araştırması süresi

Merhaba sağlık bakanlığı kurasını kazandım ve evrakları teslim ettim 2.5 aydır bekliyorum hala bana arşiv araştırmasının cevabı gönderilmedi bu kadar beklemek normal midir

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