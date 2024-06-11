Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Haziran 2024 17:24
ÜCRETSİZ İZİNDEYKEN TAYİN İSTENİR Mİ?
Merhaba arkadaşlar.Ben hemşireyim ve 3.5 aydır ücretsiz izindeyim ücretsiz izindeyken iller arası tayin isteminde bulunabiliyor muyum?Bilgisi olan yazabilirse çok sevinirim..

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