Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 18:00
Muğla 2 aylık geçici görev hakkında

Bugün PBS de Muğla iline 1 temmuz itibariyle 2 aylık geçici görevlendirme sekmesi açılmış. Detay bilen var mı acaba

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