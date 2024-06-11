Muğla 2 aylık geçici görev

bodrum marmaris gibi yerlere geçici görevle personel çekiyorlar. girişte torba da konteyner alanı var orada kalıyorsunuz. bodrum için yalıkavak yada bodrum merkeze takviye için geliyorsunuz.. Bundan dolayı açılmıştır

bodrum marmaris gibi yerlere geçici görevle personel çekiyorlar. girişte torba da konteyner alanı var orada kalıyorsunuz. bodrum için yalıkavak yada bodrum merkeze takviye için geliyorsunuz.. Bundan dolayı açılmıştır