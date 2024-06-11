Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 18:00
Muğla 2 aylık geçici görev

Bugün PBS de Muğla iline 1 temmuz itibariyle 2 aylık geçici görevlendirme sekmesi açılmış. Detay bilen var mı acaba


Alemdarali
Genel Müdür
11 Haziran 2024 18:36
1 temmuz 1 eylül arası gönüllü istiyorlar 11 haziran 13 haziran arası başvuru yapılacak o sekmeden 2. bölge süresinden düşüyor şeklinde duyuru atmışlar

Proletariat
Daire Başkanı
11 Haziran 2024 18:44
bodrum marmaris gibi yerlere geçici görevle personel çekiyorlar. girişte torba da konteyner alanı var orada kalıyorsunuz. bodrum için yalıkavak yada bodrum merkeze takviye için geliyorsunuz.. Bundan dolayı açılmıştır

ortoloni
Memur
11 Haziran 2024 20:11

Merhaba. Çalışma saatleri nasıl oluyor kalacak yer dışında yemek VS imkanı oluyor mu

Proletariat, 3 saat önce
bodrum marmaris gibi yerlere geçici görevle personel çekiyorlar. girişte torba da konteyner alanı var orada kalıyorsunuz. bodrum için yalıkavak yada bodrum merkeze takviye için geliyorsunuz.. Bundan dolayı açılmıştır

ganyotcu11
Aday Memur
11 Haziran 2024 20:22
Aileyle gitsek barınma sorunu yaşar mıyız acaba bilgisi olan var mı?

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
11 Haziran 2024 20:27
çalışma şartları baya ağır oluyor. yaya devriye gbt bekleme

Sultanikincivites
Aday Memur
11 Haziran 2024 20:59
küçük ilçelerde direk amirler reddediyor personel sayısından dolayı. genelde çevik gibi kalabalık şubelerden vs gidiyorlar

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
11 Haziran 2024 21:07
şarkım çıktı 1 temmuzda ilişik kesip mehil müddet sonrası doğuya gideceğim bu göreve başvursam kabul olur mu süreç nasıl işler bilgisi olan var mı

yorgunkedi
Aday Memur
11 Haziran 2024 21:25
arkadaşlar görev nerede görünüyor açıkça yazar mısınız?
Toplam 8 mesaj

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