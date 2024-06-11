ilişik kesme süresi

il içi yet değiştirmeden tayinim çıktı. "görevden ayrılma 14/06/2024 tarihi itibariyle" diye yazıyor. benim sorum bayramdan sonra ilişik kesebilir miyim ? ( yani mesleki çalışmalarımı mevcut okulumda yapıp akabinde ilişik kesebilir miyim) beni karne günü illa ilişik keseceksin diye idarenin zorlamaya hakkı var mı. cevaplayanlara şimdiden teşekkürler

il içi yet değiştirmeden tayinim çıktı. "görevden ayrılma 14/06/2024 tarihi itibariyle" diye yazıyor. benim sorum bayramdan sonra ilişik kesebilir miyim ? ( yani mesleki çalışmalarımı mevcut okulumda yapıp akabinde ilişik kesebilir miyim) beni karne günü illa ilişik keseceksin diye idarenin zorlamaya hakkı var mı. cevaplayanlara şimdiden teşekkürler