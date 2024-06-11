Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 18:08
ilişik kesme süresi
il içi yet değiştirmeden tayinim çıktı. "görevden ayrılma 14/06/2024 tarihi itibariyle" diye yazıyor. benim sorum bayramdan sonra ilişik kesebilir miyim ? ( yani mesleki çalışmalarımı mevcut okulumda yapıp akabinde ilişik kesebilir miyim) beni karne günü illa ilişik keseceksin diye idarenin zorlamaya hakkı var mı. cevaplayanlara şimdiden teşekkürler

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