Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 19:37
eş durumu mazaret tayini hakkinda
merhabalar arkadaşlar eşim görevde yükselme den dolayı tayini çıkti.bende yanına tayin isteyecem fakat mazeret tayinlerinin Eylül ve Şubat ayında gerçekleşeceği söyleniyor.bu doğru mu

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