Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Haziran 2024 19:47
Kit kurumundan istifa edip 4B'ye geçişte hastalık raporu

İyi akşamlar arkadaşlar.

Bir kit kurumunda çalışmaktayım. OGM?yi 4B?li olarak kazandım. OGM şu an arşiv araştırması sürecinde. Arşiv araştırması sonuçlanınca kit kurumundan istifa edip 15 gün içerisinde OGM?de işe başlayacaktım. Başımdan talihsiz bir olay geçti ve 45 gün istirahat raporu verildi bana. OGM beni arayıp arşiv soruşturması tamamlandı 15 gün içinde işe başla derse benim 15 günlük sürem raporun bitiş tarihinden itibaren mi başlıyor acaba ? 657 DMK yer değiştirme sürecinde 15 gün sürenin rapor bitiş sonrası başladığı yazıyor ancak benim durumum bir kit kurumundan istifa edip 657 4B?ye ilk defa atanma oluyor bu durum benim içinde geçerli oluyor mu ?

Çok Yazılan Konular

4b sozlesmeli yer değiştirmeİzin hakkı olmayan sözleşmeli personelBelediye Sözleşme YenilememeYeni Atama 4b personel Rapor hk.Süresiz Sözleşmelilere KadroSözleşmeli destek personelinin bayramda çalıştırılmak istenmesiTeknikerin başka işte çalıştırılması

Sözlük

kuş sesi 1 malta eriği 2 2024 fransa açıkk tenis turnuvası 4 ağrı dağı 1 sigara içenler kapatılsın 2 bilgi çağı 1 ayrık otu 1 gereksiz insan 1 yanmak 1 karpuz 1

Son Haberler

Meral Akşener, gazeteci İsmail Saymaz'a tepki gösterdi'Kitap okumayan velinin 'Kitap oku' demesi ne kadar uygulanabilir''Siyasette kutuplaşma yerine diyalog yolu tercih edildi'Rize'de yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si öldüCumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Ateş'i kabul etti

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?