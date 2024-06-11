Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 19:57
Esenyurt FSM mesleki ve Teknik

Bu okulu bilen cevap verebilir mi.Okul nasıl .Okul müdürlüğünü tercih etmek mantıklı mı

Çok Yazılan Konular

40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaOMK da düzeltilmesi gerekenlerİl dışı 11 hazirandan önce açıklanırmı?Yıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Tyt de barkot kitapçığını yanlış poşete koydum.Mahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Salon başkanının yaptığı hataDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınTutanak-Savunma dilekçesiGözetmensiz ösym sınavı

Sözlük

bilim kurgu 1 bayram şekeri 1 Bugün olanlar 1 kanal listesi 1 singapur 1 ağrı dağı 1 değirmen 1 Yaz ayını yaşarken kış ayına hazırlıklar 1 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1 sigara içenler kapatılsın 2

Son Haberler

Başkentte Kurban Bayramı tatilinde bazı kavşaklar kapatılacakBiden, Beyaz Saray'daki etkinlikte dondu kaldıBakan Fidan: Rusya ile ticaret konusunda atılması gereken adımlar varCumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten açıklamaTBMM Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?