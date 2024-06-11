ŞÖK. Ne demek?

.0.K.K-2: Herhangi bir dersten yıl sonu puanı 50 ten az olanlar. .0.K.K-3: 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlığı olanlar. $.0.K.K-4-Ders Puanı Eksik: 2. dönem haftalık ders çizelgesindeki notla değerlendirilen derslerin tamamına göre 1. ve 2. dönem notu girilmemiş dersi olanlar. (Bu durumdaki öğrenciler için puan girişi yapılmayan ders/derslerin kontrol edilerek, tamamlanması halinde öğrenciler listeden sistem tarafından otomatik olarak kaldınlacaktır.) $.0.K.K-5: Türkçe Dersi Yıl Sonu Ortalaması 70 den küçük (Bu durumdaki öğrenciler için puan girişi yapılmayan veya eksik/hatalı yapılanların kontrol edilerek düzeltilmesi halinde öğrenciler listeden sistem tarafından otomatik olarak kaldırılacaktır.) Sınıf Tekranı - Kurum Özel Yönetmelik: Özel Yönetmeliği bulunan okullarda kurum yönetmeliği gereği sınıf tekrarına kalacak olanlar Açıklama: Kirmizi ile gösterilen öğrenciler listede "KALDI" olarak listelenen fakat kaydetme işlemi tamamlanmamış öğrencilerdir.

.0.K.K-2: Herhangi bir dersten yıl sonu puanı 50 ten az olanlar. .0.K.K-3: 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlığı olanlar. $.0.K.K-4-Ders Puanı Eksik: 2. dönem haftalık ders çizelgesindeki notla değerlendirilen derslerin tamamına göre 1. ve 2. dönem notu girilmemiş dersi olanlar. (Bu durumdaki öğrenciler için puan girişi yapılmayan ders/derslerin kontrol edilerek, tamamlanması halinde öğrenciler listeden sistem tarafından otomatik olarak kaldınlacaktır.) $.0.K.K-5: Türkçe Dersi Yıl Sonu Ortalaması 70 den küçük (Bu durumdaki öğrenciler için puan girişi yapılmayan veya eksik/hatalı yapılanların kontrol edilerek düzeltilmesi halinde öğrenciler listeden sistem tarafından otomatik olarak kaldırılacaktır.) Sınıf Tekranı - Kurum Özel Yönetmelik: Özel Yönetmeliği bulunan okullarda kurum yönetmeliği gereği sınıf tekrarına kalacak olanlar Açıklama: Kirmizi ile gösterilen öğrenciler listede "KALDI" olarak listelenen fakat kaydetme işlemi tamamlanmamış öğrencilerdir.