Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 20:11
ŞÖK. Ne demek?

Ş Ö K K ve karşısında şimdiye kadar 2- 5 gibi sayılar gördüm bunlar ne anlama geliyor?


bahçesaray
Memur
11 Haziran 2024 20:40
.0.K.K-2: Herhangi bir dersten yıl sonu puanı 50 ten az olanlar. .0.K.K-3: 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlığı olanlar. $.0.K.K-4-Ders Puanı Eksik: 2. dönem haftalık ders çizelgesindeki notla değerlendirilen derslerin tamamına göre 1. ve 2. dönem notu girilmemiş dersi olanlar. (Bu durumdaki öğrenciler için puan girişi yapılmayan ders/derslerin kontrol edilerek, tamamlanması halinde öğrenciler listeden sistem tarafından otomatik olarak kaldınlacaktır.) $.0.K.K-5: Türkçe Dersi Yıl Sonu Ortalaması 70 den küçük (Bu durumdaki öğrenciler için puan girişi yapılmayan veya eksik/hatalı yapılanların kontrol edilerek düzeltilmesi halinde öğrenciler listeden sistem tarafından otomatik olarak kaldırılacaktır.) Sınıf Tekranı - Kurum Özel Yönetmelik: Özel Yönetmeliği bulunan okullarda kurum yönetmeliği gereği sınıf tekrarına kalacak olanlar Açıklama: Kirmizi ile gösterilen öğrenciler listede "KALDI" olarak listelenen fakat kaydetme işlemi tamamlanmamış öğrencilerdir.

lutt
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 21:27

süperr

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