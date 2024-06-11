Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 20:50
İdarecilik başvuru tercih değişikliği

İlk defa yöneticilik başvurumu il milli eğitime onaylattım; ancak değişiklik yapmak istiyorum. Onaylama işlemi sonrası değişiklik yapmam mümkün mü acaba? Yarın son gün.

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