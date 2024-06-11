KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


11 Haziran 2024 20:56
Vekalet Ücreti

Bir kuruma karşı kazanılmış bir davada,esas karar da çıkmış olup mahkeme yargılama gideri ve avukatlık vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine hükmetmiştir. Cümle de, masraf yapan davacıya yargılama giderleri ile avukatlık vekalet ücreti ödenmesi diye başlamaktadır.

Sorum şu,bilen varsa cevaplarsa memnun olurum. Avukat o ücret bana ait diyor,ancak ben zaten avukatın ücretini peşin olarak verdim. Yazılı herhangi bir sözleşmemiz de yok. Sadece sözlü olarak dosya masrafları hariç kalanı benm alacağıma dair konusmuştuk. Eğer ki o ücret bana aitse avukattan bunu nasıl alabilirim. (Aslında bana aitse diyorum ama mahkemenin yazısı da gayet net,masraf yapan ztn benim,paranın ödenmesi gereken de ben olmam lazım. Ancak parayı avukattan nasıl alabilirim o önemli) Cevap verenler için şimdiden teşekkürler

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